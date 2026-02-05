PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Absage! Termin in Kuhs wird abgesagt Absage + neuer Termin!

Schwerin (ots)

Der Termin des Ministers für Inneres und Bau Christian Pegel, heute in Kuhs

Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs

muss leider abgesagt werden.

Der Ersatztermin ist für Montag, 9. Februar 2026, 18 Uhr vorgesehen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 14:15

    IM-MV: Gemeinde Poppendorf erhält eigenes Wappen und Flagge

    Schwerin (ots) - Die Gemeinde Poppendorf im Landkreis Rostock erhält ein eigenes Wappen und eine Flagge. Innenminister Christian Pegel überreichte heute beides dem Bürgermeister der Gemeinde, Jörg Wallis. "Mit dem eigenen Wappen und der Flagge erhält die Gemeinde Poppendorf ein sichtbares Zeichen ihrer Identität und ihres Zusammenhalts. Solche Symbole stärken das historische Bewusstsein vor Ort und zeigen, wie ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:30

    IM-MV: Presseeinladung: Malchow erhält neues Löschfahrzeug

    Schwerin (ots) - Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel übergibt am Samstag an Bürgermeister René Putzar ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20) für die Feuerwehr der Inselstadt Malchow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzliche eingeladen. Termin: 7. Februar 2026, 10 Uhr Ort: Gerätehaus FFW Malchow, Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow Malchow ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:00

    IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt Zuwendung für neues Multifunktionsgebäude

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel wird morgen an Ulf Kalisch, Bürgermeister der Gemeinde Kuhs im Landkreis Rostock, einen Zuwendungsbescheid für ein neues Multifunktionsgebäude überreichen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs Das Vorhaben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren