IM-MV: Absage! Termin in Kuhs wird abgesagt Absage + neuer Termin!
Schwerin (ots)
Der Termin des Ministers für Inneres und Bau Christian Pegel, heute in Kuhs
Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs
muss leider abgesagt werden.
Der Ersatztermin ist für Montag, 9. Februar 2026, 18 Uhr vorgesehen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
