POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion vom 25.07.2026
Diepholz (ots)
Neuenkirchen-Göddern - Gesprengter Kühlschrank aufgefunden
Am Freitag, den 24.07.2026, gegen 11:15 Uhr, wurden auf dem Feldweg "Am Niedrigen Moor" stark beschädigte und deformierte Überreste eines Kühlschranks aufgefunden. Des Weiteren sei in der vorherigen Nacht (23.07.2026), gegen 23:00 Uhr, ein lautes Knallgeräusch durch Anwohner wahrgenommen worden. Auf Grund der Gesamtumstände wird davon ausgegangen, dass man den Kühlschrank zielgerichtet zur Detonation brachte, weshalb ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.
Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271/9490 mit der Polizei in Sulingen in Verbindung zu setzen.
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