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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Drebber - Diebstahls,-Einbruchsdelikte; Barnstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Diepholz (ots)

Drebber - Bargeld aus Wohnhaus entwendet

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Montagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Uthüser, dessen Haustür zu diesem Zeitpunkt offenstand. Der Täter konnte Bargeld entwenden und zunächst unerkannt flüchten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 zu melden.

Drebber - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag kam es zwischen 08:40 Uhr und 16:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Bewohner befanden sich während der Tat nicht zu Hause. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen sich unter Tel. 05441 / 971-0 zu melden.

Barnstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen 10:00 Uhr und 17:30 Uhr brach am Montag ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Aldorf ein. Nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters durchsuchte der Täter die Wohnräume nach Wertsachen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Ein Tatzusammenhang zu den Diebstahlsdelikten in Drebber wird geprüft. Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
POKin A. Friedrich
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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