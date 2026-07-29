Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "3.000 Schritte zur Gesundheit": Gemeinsam aktiv im Alltag

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Die Veranstaltungsreihe "3.000 Schritte zur Gesundheit" geht in die nächste Runde. Nach den erfolgreichen Spaziergängen der vergangenen Monate sind erneut alle Interessierten eingeladen, gemeinsam aktiv zu werden und etwas für ihre Gesundheit zu tun.

Der nächste Spaziergang findet am Dienstag, 4. August 2026, statt und steht unter dem Motto "Aktiv im Alltag". Im Fokus stehen einfache Möglichkeiten, mehr Bewegung in den Tagesablauf zu integrieren. Schon kleine Veränderungen können dazu beitragen, die körperliche Fitness zu erhalten, das Wohlbefinden zu steigern und langfristig die Gesundheit zu fördern.

Treffpunkt ist um 16 Uhr am Rathaus Diepholz. Von dort aus startet die rund 2,5 Kilometer lange Strecke, auf der - passend zum Namen der Veranstaltungsreihe - etwa 3.000 Schritte zurückgelegt werden. Während des Spaziergangs gibt es Gelegenheit zum Austausch sowie praktische Anregungen für mehr Bewegung im Alltag. Darüber hinaus können mit den Polizeibeamtinnen auch Fragen rund um das Thema Sicherheit besprochen werden.

Die Veranstaltungsreihe ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Diepholz und der Polizeiinspektion Diepholz. Sie verbindet Bewegung und Gesundheitsförderung mit Informationen zu Sicherheitsthemen. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Anmeldung:

Tel.: 05441 / 9090 E-Mail: webmaster@stadt-diepholz.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell