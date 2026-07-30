Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Diesel aus abgestellten Lkw entwendet, Barnstorf - Versuchter Einbruch in Neubau

Diepholz (ots)

Stuhr - Diesel aus abgestellten Lkw entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06:45 Uhr Zutritt zu den Geländen zweier Speditionen in der Gutenbergstraße und der Zeppelinstraße. Aus insgesamt acht abgestellten Fahrzeugen zapften sie Diesel ab und entwendeten diesen. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Stuhr unter Tel. 0421 / 427 07 90 entgegen.

Barnstorf - Versuchter Einbruch in Neubau

In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 05:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus im Rathausweg einzubrechen. Hierzu setzte er gewaltsam an der Hauseingangstür an, konnte diese jedoch nicht öffnen. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 zu melden.

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