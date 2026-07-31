Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wetschen - Brand eines Stallgebäudes

Diepholz (ots)

Wetschen - Brand eines Stallgebäudes

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, ein Kuhstall auf einer Hofstelle an der Wetscher Bruchstraße in Brand.

Dank des schnellen Einsatzes zahlreicher Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Die im Stall untergebrachten Kühe und Kälber wurden von den Einsatzkräften ins Freie gebracht. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an.

Das Stallgebäude wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Drei Bewohner im Alter von 70 und 23 Jahren sowie ein Säugling wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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