Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 02.08.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Körperliche Auseinandersetzung auf Open-Air-Veranstaltung

In der Nacht von Samstag, den 01.08.2026, auf Sonntag, den 02.08.2026, kam es gegen 04:47 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf einer Open-Air-Musikveranstaltung im "Sportpark Sulingen". In Folge der Auseinandersetzung wurden zwei Personen verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271-9490 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Weyhe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 02.08.2026, gegen 07:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in der Lahauser Straße, in Weyhe, ein ungewöhnlich geparkter VW Golf auf. Als die eingesetzten Beamten beabsichtigten, das Fahrzeug zu überprüfen, fuhr die 38-jährige Fahrerin aus Bremen los und konnte erst in der Hauptstraße in Weyhe-Leeste gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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