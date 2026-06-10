Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Lambsheim (ots)

Am 09.06.2026 kam es im Bereich Lambsheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte von der Ortsentlastungsstraße West aus Lambsheim kommend nach links auf die Landesstraße 522 in Richtung Weisenheim am Sand einzubiegen. Hierbei kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einer 74-jährigen Pkw-Fahrerin, die die Landesstraße 522 von Weisenheim am Sand kommend in östlicher Fahrtrichtung befuhr. Durch die Kollision wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Lambsheim war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße 522 einspurig gesperrt werden.

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