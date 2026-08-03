Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Bargeld aus Wohnhaus entwendet, Sulingen - Zeugen nach Motorraddiebstahl gesucht, Drebber - Zwei Brände am Sonntagnachmittag

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Kfz.-Werkstatt und Transporter entwendet

In der Zeit von Sonntag, 19:00 Uhr, bis Montag, 02:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kfz.-Werkstatt an der Straße Mittelwendung. Anschließend entwendeten sie einen auf dem Betriebsgelände abgestellten Transporter und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter Tel. 0421 / 8066-0 entgegen.

Syke - Bargeld aus Wohnhaus gestohlen

In der Sonntagnacht, gegen 00:40 Uhr, wurde eine 48-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Straße Siebenhäuser durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Als sie nach dem Rechten sah, stellte sie fest, dass mehrere Türen offenstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine unbekannte Person Zutritt zum Wohnhaus verschafft und Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter Tel. 04242 / 969-0 entgegen.

Bassum - Autoreifen von Firmengelände gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 00:00 Uhr, bis Samstag, 22:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem umzäunten Gelände eines Fahrzeughändlers an der Hauptstraße. Dort entwendeten sie mehrere Autoreifen. Da die Reifen vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden, bittet die Polizei Bassum um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Tel. 04241 / 97168-0.

Bassum - Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 54-jährige Frau aus Bassum befuhr am Montagmorgen, gegen 04:45 Uhr, die Nordwohlder Dorfstraße in Richtung Stühren. Kurz hinter der Einmündung der Straße Nordwohlde kreuzten mehrere Rehe die Fahrbahn. Die Fahrerin wich den Tieren nach links aus und prallte gegen die Leitplanke. Von dort wurde ihr Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 54-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Sulingen - Zeugen nach Motorraddiebstahl gesucht

Nach einem Diebstahl von zwei Motorrädern bittet die Polizei Sulingen um Hinweise aus der Bevölkerung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 30.07.2026, zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr, Zugang zu einer Garage in der Straße Vor dem Büchenberg. Anschließend schoben sie zwei nicht fahrbereite Motorräder aus der Garage. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum eine oder mehrere Personen beobachtet haben, die die Motorräder in Richtung Grasweg, bzw. Berliner Straße, schoben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Neuenkirchen, OT Göddern - 14 Hektar Getreidefeld abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, gegen 17:10 Uhr, ein etwa 14 Hektar großes Getreidefeld in Göddern in Brand. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit breitete sich das Feuer auf dem noch nicht abgeernteten Feld rasch aus. Die alarmierten Feuerwehren konnten die Flammen mit Unterstützung örtlicher Landwirte eindämmen. Diese zogen mit Traktoren und Grubbern Brandschneisen, wodurch eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Das betroffene Feld wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Drebber - Zwei Brände am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag kam es in Drebber zu zwei Bränden. Gegen 14:55 Uhr geriet bei Pressarbeiten auf einem Feld am Ihlbrocker Damm zunächst ein Strohballen in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf das Feld sowie auf die Ballenpresse aus. Die umliegenden Feuerwehren konnten den Brand löschen. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Nur wenig später, gegen 15:19 Uhr, wurde ein weiterer Brand auf einer Moorfläche an der Straße Am Torfwerk gemeldet. Dort brannte eine Fläche von etwa 200m x 10m. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Auch dieses Feuer konnte von den Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise zum Moorbrand nimmt die Polizeiinspektion Diepholz, unter Tel. 05441 / 971-0, entgegen.

Diepholz - Appletree Garden Festival ohne besondere Vorkommnisse

Vom 30.07. bis zum 03.08.2026 fand in Diepholz die 25. Ausgabe des Appletree Garden Festivals mit rund 6.500 Besucherinnen und Besuchern statt. Nach bisherigem Stand wurden der Polizei im Zusammenhang mit der Veranstaltung keine Straftaten gemeldet. Im Rahmen einer Abfahrtskontrolle stellten Einsatzkräfte jedoch drei Fahrzeugführer im Alter von 34 bis 52 Jahren fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Gegen sie wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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