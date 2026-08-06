Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Neuenkirchen bei Bassum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr am 05.08.2026, gegen 17:20 Uhr, die Cantruper Straße und beabsichtigte, nach links auf die Straße Wesenstedt abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 53-Jährigen, die die Straße Wesenstedt in Richtung Ehrenburg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Der Gesamtschaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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