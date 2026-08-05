Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ehrenburg - Transporterfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Diepholz (ots)

Ehrenburg - Transporterfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Ein 70-jähriger Transporterfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der K102 / Brelloh schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann aus Sulingen gegen 6.45 Uhr von Stocksdorf in Richtung Borwede unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der 70-Jährige die Kontrolle über seinen Transporter und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Transporter erlitt Totalschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 15.000 Euro.

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