Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: 84-Jähriger durch Hund schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen der Hand und im Bereich des Halses erlitt ein 84 Jahre alter Mann, der am Samstag (13.06.2026) gegen 17.50 Uhr mit seinem eigenen Hund eine Gassi-Runde in Eglosheim nahe der Riedstraße ging. Auf einem Feldweg traf er auf eine 30 Jahre alte Frau, die gemeinsam mit einer weiteren Frau zwei Hunde ausführte. Die 30-Jährige bat den 84-Jährigen seinen Hund anzuleinen, was dieser auch tat. Im weiteren Verlauf konnte die 30-Jährige den von ihr geführten Hund, bei dem es sich gemäß derzeitiger polizeilicher Erkenntnisse um einen American Staffordshire Terrier gehandelt haben dürfte, aus noch unbekannter Ursache nicht mehr halten und soll die Leine losgelassen haben. Hierauf sei dieser zu dem Hund des 84-Jährigen gelaufen. Wohl um seinen Hund zu schützen, habe der Senior den Hund der Frau nun umklammert. In der Folge wurden er sowie sein Hund mehrfach gebissen, bis die 30-Jährige eingriff und die Attacke beenden konnte. Der 84-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund, den die Frau ausgeführt hatte, wurde im Rahmen der ersten Ermittlungen seinem Hundehalter übergeben. Die strafrechtlichen Ermittlungen bezüglich eines fahrlässigen Körperverletzungsdelikts sowie die polizeirechtlichen Prüfungen hinsichtlich der Hundehaltung dauern derzeit an.

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