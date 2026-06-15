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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 24-Jährige stürzt mit E-Scooter schwer

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 24 Jahre alter Mann am Sonntag (14.06.2026) mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er gegen 17.30 Uhr in Böblingen mit einem E-Scooter gestürzt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der junge Mann auf einem E-Scooter die Herrenberger Straße aus Richtung Ehningen entlang. Mutmaßlich touchierte er mit dem Lenker des Scooters den Masten eines Verkehrszeichens und verlor dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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