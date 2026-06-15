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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Vandalismus in Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (13.06.2026), 13.00 Uhr und Sonntag (14.06.2026), 22.00 Uhr widerrechtlich Zutritt in eine Sporthalle in der Gottfried-Bauer-Straße in Renningen. Die Unbekannten beschädigten in der Halle unter anderem einen Lichtschalter sowie Slalomstangen. Bälle, Sportmatten und weitere Sportutensilien wurden in der Halle verteilt. Auf dem Hallenboden konnten Reifenspuren festgestellt werden, die möglicherweise von einem E-Scooter stammen.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Der Polizeiposten Renningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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