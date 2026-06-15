Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen - Schöckingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (13.06.2026) zwischen 20:00 Uhr und 20:50 Uhr in der Waldstraße in Schöckingen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebs geparkten Skoda Fabia und fuhr weiter ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, sich telefonisch unter 07156 4352-0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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