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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht am Kimryplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (13.06.2026) zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich auf dem Kimryplatz in Kornwestheim eine Unfallflucht. Nach derzeitigem Stand stieß der noch unbekannte Fahrzeuglenker gegen einen geparkten Audi Q3 und beschädigte die Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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