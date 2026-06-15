PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugensuche nach Unfallflucht auf dem Kimryplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (12.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr einen auf dem Kimryplatz in Kornwestheim geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Durch die Berührung wurde die Alarmanlage des beschädigten Fahrzeuges ausgelöst.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der oder die Unbekannte mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu Fahrer oder Fahrerin des Mercedes machen können, werden geben, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 10:55

    POL-LB: Ditzingen - Schöckingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Rund 1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (13.06.2026) zwischen 20:00 Uhr und 20:50 Uhr in der Waldstraße in Schöckingen. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen auf Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebs geparkten Skoda Fabia und fuhr weiter ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Ditzingen bittet Zeugen, ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:45

    POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht am Kimryplatz - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (13.06.2026) zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich auf dem Kimryplatz in Kornwestheim eine Unfallflucht. Nach derzeitigem Stand stieß der noch unbekannte Fahrzeuglenker gegen einen geparkten Audi Q3 und beschädigte die Fahrerseite. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:43

    POL-LB: Herrenberg - Jettingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro forderte eine Unfallflucht zwischen Samstag (13.06.2026) 17:00 Uhr und Sonntag (14.06.2026) 11:20 Uhr in der Schwarzwaldstraße in Jettingen. Dort war auf dem Parkstreifen ein VW abgestellt. Ein noch unbekannter Lenker eines möglicherweise blauen Fahrzeuges stieß gegen die Front des VW und machte sich anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren