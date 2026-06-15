Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugensuche nach Unfallflucht auf dem Kimryplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (12.06.2026) zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr einen auf dem Kimryplatz in Kornwestheim geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Durch die Berührung wurde die Alarmanlage des beschädigten Fahrzeuges ausgelöst.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der oder die Unbekannte mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu Fahrer oder Fahrerin des Mercedes machen können, werden geben, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

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