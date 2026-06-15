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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer, der am Sonntag (14.06.2026) gegen 13.45 Uhr auf der Fußgänger- und Radfahrbrücke über die Murr in Verlängerung der Brückenstraße in Murr in einen Unfall verwickelt war. Während der 15-Jährige über die Brücke fuhr, kam ihm eine 82 Jahre alte Pedelec-Fahrerin entgegen. Aus noch unbekannter Ursache geriet der Jugendliche zu weit nach links und stieß mit der 82-Jährigen zusammen. Während die Frau leichte Verletzungen erlitt, wurde der Jugendliche schwer verletzt. Beide Beteiligte mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 600 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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