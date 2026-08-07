Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung einer Verkehrseinrichtung in Ovelgönne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Ovelgönne sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag, 06. August 2026, gegen 16:55 Uhr, mit einem Pkw den Logemannsdeich in Richtung Hammelwarder Außendeich. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr der Pkw einen Kreisverkehr und beschädigte dabei eine Verkehrseinrichtung. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern.

Der verursachende Pkw dürfte durch den Unfall erheblich beschädigt worden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Verkehrseinrichtung ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Brake hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer geben können, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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