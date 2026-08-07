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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin von Rennradfahrer in Elsfleth erfasst +++ Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Rennradfahrer am Freitagmorgen, 7. August 2026, bittet die Polizei Brake den bislang unbekannten Radfahrer sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Zwischen 06:50 Uhr und 07:00 Uhr war eine 81-jährige Frau aus Elsfleth zu Fuß auf dem Geh- und Radweg entlang der Straße Eckfleth unterwegs. Die Fußgängerin ging aus Richtung Bardenfleth kommend in Richtung Eckfleth.

Im Bereich einer Kurve kam der Seniorin ein bislang unbekannter Rennradfahrer entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten beide miteinander. Die 81-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Der Rennradfahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort.

Die Polizei Elsfleth hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Der bislang unbekannte Rennradfahrer sowie Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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