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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Stuhr - Zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen sind am Donnerstagnachmittag, 06. August 2026, zwei Pkw erheblich beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Schellhorn mit einem Mercedes den Seitenstreifen der Autobahn 1, um die Anschlussstelle Brinkum zu verlassen. Etwa 200 Meter vor Beginn der Ausfädelungsspur kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Tesla eines 32-jährigen Mannes aus Delmenhorst, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf den Seitenstreifen wechselte.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.500 Euro geschätzt.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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