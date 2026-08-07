Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw gerät in Vollbrand

Delmenhorst (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 07. August 2026, ist im Schollendamm ein Pkw in Vollbrand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 03:50 Uhr wurde der Brand eines abgestellten VW-Kleinwagens gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit insgesamt elf Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Die Polizei Delmenhorst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Klärung des Geschehens wurden Spuren am Brandort gesichert. Ein technischer Defekt kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

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