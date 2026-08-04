Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vier Personen durch Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten haben am Montag, 03. August 2026, 20:30 Uhr, vier Personen leichte Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 42-jähriger Mann aus Damme mit einem Kombi auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück unterwegs. In der Nähe der Anschlussstelle Großenkneten löste sich das linke Vorderrad von der Achse und rollte auf den linken Fahrstreifen, auf dem der VW eines 38-Jährigen aus Oberhausen gegen das massive Fahrzeugteil prallte.

Durch den Zusammenstoß erlitten der 38-Jährige und seine 34-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Auch der 42-Jährige und sein 13-jähriger Sohn klagten über Schmerzen und mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro.

Die Autobahn 29 musste zwischen Wardenburg und Großenkneten halbseitig gesperrt werden. Nachdem die Fahrzeuge abgeschleppt waren, konnte die Fahrbahn gegen 22:30 wieder ohne Einschränkungen befahren werden.

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