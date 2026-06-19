Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradfahrer hat Glück im Unglück
Neustadt (ots)
Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Kleinbus. Zwischen Neustadt und Buchholz befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 1037, als er bei den dortigen Serpentinen aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr gelangte. Dort kollidierte er frontal mit einem VW-Bus. Trotz diesen Unfallgeschehens zog sich der Motorradfahrer lediglich leichtere Verletzungen zu. Der 58-jährige Autofahrer blieb unverletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell