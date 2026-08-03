PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 2. August 2026, 16:00 Uhr, bis 17:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Straße Am Stadtwall in Delmenhorst.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Glasscheiben des Wartehäuschens. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bushaltestelle beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren