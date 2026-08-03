Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Sonntag, 2. August 2026, 16:00 Uhr, bis 17:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Straße Am Stadtwall in Delmenhorst.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Glasscheiben des Wartehäuschens. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei Delmenhorst hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Bushaltestelle beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

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