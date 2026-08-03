Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Rundballenpresse in Winkelsett +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 20:00 Uhr, geriet auf einem Feld in der Bauerschaft Hackfeld in Winkelsett eine Rundballenpresse in Brand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache an der Rundballenpresse aus. Die Erntemaschine brannte vollständig aus. Zudem gerieten drei Strohballen in Brand.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Feld weitestgehend zu verhindern.

Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Beckeln, Colnrade und Wildeshausen mit insgesamt 32 Einsatzkräften.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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