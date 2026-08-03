Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Stadland +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 30. Juni 2026, bis Sonntag, 2. August 2026, 16:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Alten Deich in Stadland eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Alten Deich beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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