Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz

Schützenfest in Scharbeutz - Verkehrshinweise

Lübeck (ots)

Am kommenden Wochenende (17.-19.07.2026) findet in Scharbeutz das traditionelle Schützenfest statt. Anlässlich dieser Veranstaltung werden die Schützen am Sonntagnachmittag einen Festumzug veranstalten, den die Polizei begleiten wird.

Der Festumzug wird am Sonntag (19.07.2026), um 14:00 Uhr, am Bürgerhaus starten. Die Umzugsstrecke verläuft über die Straßen Am Bürgerhaus - Seestraße - Strandallee - Fischerstieg - Ostseestraße - Badeweg und endet schließlich im Kurpark.

Während des Umzugs wird es im Ortszentrum und insbesondere in der Seestraße sowie im Kreuzungsbereich Seestraße - Am Bürgerhaus - Bundesstraße 76 (Hamburger Ring) zu Verkehrsbeeinträchtigungen und punktuellen Sperrungen kommen.

Die Polizei bittet Ortskundige, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell