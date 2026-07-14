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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz
Schützenfest in Scharbeutz - Verkehrshinweise

Lübeck (ots)

Am kommenden Wochenende (17.-19.07.2026) findet in Scharbeutz das traditionelle Schützenfest statt. Anlässlich dieser Veranstaltung werden die Schützen am Sonntagnachmittag einen Festumzug veranstalten, den die Polizei begleiten wird.

Der Festumzug wird am Sonntag (19.07.2026), um 14:00 Uhr, am Bürgerhaus starten. Die Umzugsstrecke verläuft über die Straßen Am Bürgerhaus - Seestraße - Strandallee - Fischerstieg - Ostseestraße - Badeweg und endet schließlich im Kurpark.

Während des Umzugs wird es im Ortszentrum und insbesondere in der Seestraße sowie im Kreuzungsbereich Seestraße - Am Bürgerhaus - Bundesstraße 76 (Hamburger Ring) zu Verkehrsbeeinträchtigungen und punktuellen Sperrungen kommen.

Die Polizei bittet Ortskundige, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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