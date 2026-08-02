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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Vechta +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines dunklen Kombis soll am Sonntag, 02. August 2026, gegen 6:35 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1, kurz vor der Anschlussstelle Vechta, verursacht haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 33-jähriger Mann aus Heidelberg befuhr zum Unfallzeitpunkt die Richtungsfahrbahn Hamburg und benutzte hierbei den mittleren von drei Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Vechta wechselte der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen oder dunkelblauen Kombis vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Kombi zu vermeiden, lenkte der 33-Jährige seinen Pkw nach links und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort.

Am Pkw des 33-Jährigen sowie an der Mittelschutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verursachenden Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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