Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit unterschiedlichen Unfallschilderungen auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum am Sonntag 02. August 2026, sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach Unfallzeugen.

Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Winsen (Luhe) mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann den Hauptfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Links neben ihm, etwa in Höhe des Anhängers, lenkte eine 61-jährige Frau aus Köln ihren blauen Pkw über den mittleren Fahrstreifen.

Zwischen dem Pkw der 61-Jährigen und dem Anhänger des 22-Jährigen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden am Pkw sowie am Anhänger, der insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt wurde.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04435/9316-0 zu melden.

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