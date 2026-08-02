Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.08.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: brennende PKW / Zeugenaufruf

Aus bislang ungeklärter Ursache geraten am 02.08.2026, um 00.19 Uhr, zwei nebeneinander stehende PKW auf einem Parkstreifen der Straße Am Wollepark in Delmenhorst in Brand. Im weiteren Brandverlauf wird ein dritter PKW durch das Feuer / die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr Delmenhorst (10 Mann, 3 Fahrzeuge) löschte den Brand.

Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

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