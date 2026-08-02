PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.08.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: brennende PKW / Zeugenaufruf

Aus bislang ungeklärter Ursache geraten am 02.08.2026, um 00.19 Uhr, zwei nebeneinander stehende PKW auf einem Parkstreifen der Straße Am Wollepark in Delmenhorst in Brand. Im weiteren Brandverlauf wird ein dritter PKW durch das Feuer / die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Feuerwehr Delmenhorst (10 Mann, 3 Fahrzeuge) löschte den Brand.

Eine Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 11:17

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.08.2026

    Delmenhorst (ots) - 26969 Butjadingen: Tödlicher Unfall In den Abendstunden des 01.08.2026 ist es auf einem Feld in Butjadingen (Ortsteil Waddens) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Traktor, welcher mit einer ortsansässigen Familie besetzt ist, in einen angrenzenden wasserführenden Graben. Ein Nachbar wird auf den Unfall aufmerksam und trifft als Ersthelfer vor Ort ein. Die ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 10:49

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.08.2026

    Delmenhorst (ots) - Wardenburg - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugen gesucht - Am 01.08.2026 zwischen 10:15 und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oldenburger Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Pkw Audi Kombi an der linken Seite im Bereich der hinteren Tür beschädigt wurde. Es entstand ca. 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 01.08.2026 – 11:40

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 01.08.2026

    Delmenhorst (ots) - 26954 Nordenham: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall des flüchtigen PKW (Alleinbeteiligt) In den Morgenstunden des 01.08.2026 beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Nordenham einen Pkw auf der B212 zu kontrollieren. Nachdem diesem durch den Funkstreifenwagen Anhaltesignale gegeben wurden, versuchte sich der Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle zu entziehen. Aufgrund deutlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren