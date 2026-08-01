Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 01.08.2026

Delmenhorst (ots)

26954 Nordenham: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall des flüchtigen PKW (Alleinbeteiligt)

In den Morgenstunden des 01.08.2026 beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Nordenham einen Pkw auf der B212 zu kontrollieren. Nachdem diesem durch den Funkstreifenwagen Anhaltesignale gegeben wurden, versuchte sich der Fahrzeugführer der Verkehrskontrolle zu entziehen. Aufgrund deutlicher überhöhter Geschwindigkeit konnte der Sichtkontakt nicht aufrechterhalten werden. Der Pkw wurde kurz darauf verunfallt auf der B 212 Höhe Abfahrt Hiddingen festgestellt. Der 24-jährige männliche Fahrzeugführer aus Stadland verletzte sich durch den Verkehrsunfall leicht. Bei ihm wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, sodass seitens der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet wurde.

Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Aus Neutralitätsgründen wurde der Unfall durch das Autobahnpolizeikommissariat Oldenburg aufgenommen.

Verkehrsunfallflucht

Am 31.07.2026 gegen 11:35 Uhr ist es auf der Butjadinger Straße in Nordenham zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Unfallverursacher hat in Höhe der Hausnummer 155 eine weibliche Fußgängerin umfahren und ist dadurch auf die Gegenfahrbahn ausgewichen. Hier ist es in der Folge zu einer Kollision mit dem Außenspiegel des entgegenkommenden Pkw gekommen. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss unerkannt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Bezeugende werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Nordenham unter 04731-26940 zu melden.

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