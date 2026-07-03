Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwöfjähriger auf E-Scooter ohne Versicherung

Hemer (ots)

Die Polizei erwischte am Donnerstagmorgen einen Zwölfjährigen auf einem E-Scooter. Der Junge fiel auf, weil er im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Gehweg deutlich schneller als die erlaubte Schrittgeschwindigkeit fuhr. Als die Beamten genauer hinschauten, bemerkten sie, dass kein Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter hing. Die Polizeibeamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn und seine Eltern ein wegen Verstößen gegen Pflichtversicherungsgesetz und Straßenverkehrsordnung. Angesichts rapide steigender Unfallzahlen mit E-Scootern weist die Polizei darauf hin, dass E-Scooter kein Kinderspielzeug sind. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre und die Scooter müssen versichert sein. Unabhängig davon gelten die üblichen Verkehrsregeln, mit denen sich die Fahrer solcher Fahrzeuge vertraut machen sollten.

In der Nacht, gegen 0.10 Uhr, kontrollierte die Polizei einen Pkw im Kreuzungsbereich Im Ohl/ Mendener Straße. Bei dem 41-jährigen Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. Deshalb wurde er zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Sein Fahrzeug war nicht mehr versichert. Die Polizeibeamten entstempelten die Kennzeichen, untersagten die Weiterfahrt und schrieben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln. (cris)

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