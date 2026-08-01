Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 01.08.2026

Delmenhorst (ots)

Kennzeichendiebstahl in Brake

Am Freitag, den 31.07.26, wurden an einem in Brake abgestellten PKW beide Kennzeichen entwendet. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Fahrzeughalterin in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr aus und entwendeten sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen des Fahrzeugs. Der PKW war in der Straße Hayen Hellmer (K 207) am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 zu melden.

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