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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Gebäudebrand in Wiernsheim-Pinache

Wiernsheim (ots)

Am Dienstagmittag ist es im Wiernsheimer Ortsteil Pinache zu einem Gebäudebrand gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach das Feuer um 12:13 Uhr in einer Hütte aus, die sich hinter einem Wohnhaus am Kirchplatz befindet. In der Folge griffen die Flammen zunächst auf eine weitere Hütte und schließlich auf das angrenzende Wohngebäude über.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von insgesamt 25 Fahrzeugen und über 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Trotz der umfangreichen Löscharbeiten der Rettungskräfte ist das betroffene Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Die beiden leicht verletzten Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen und dauern an. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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