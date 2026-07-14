Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Täter verteidigt Diebesgut mit Faustschlag

Bad Wildbad (ots)

Den Geldbeutel eines anderen Gasts hat am Montagabend ein 60-Jähriger in einer Kneipe in der Wilhelmstraße entwendet. Als der Diebstahl aufgeflogen ist, hat er seine Beute gewaltsam verteidigt.

Der 54-jährige Geschädigte hatte seinen Geldbeutel während eines kurzen Toilettengangs gegen 21:00 Uhr unbeaufsichtigt an einem Geldspielautomaten liegen lassen. Dorthin zurückgekehrt, stellte er fest, dass dieser nicht mehr dort lag. Da ihm auf dem Rückweg zum Automaten der 60-Jährige entgegenkam, entschloss sich der Geschädigte, diesen bis nach draußen zu verfolgen und ihn auf den Diebstahl anzusprechen.

Mit der Tat konfrontiert, schlug der 60-Jährige den Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und rannte in Richtung der evangelischen Kirche davon. Gemeinsam mit weiteren Personen nahm der Geschädigte die Verfolgung des Täters auf. Als sie den 60-Jährigen im Bereich des Kurplatzes entdeckten, zählte dieser gerade das Geld aus dem entwendeten Geldbeutel. Gemeinsam mit seinen Begleitern gelang es dem Geschädigten letztendlich, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat die Ermittlungen übernommen.

Patrick Bogner, Pressestelle

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