Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Dornstetten - Verkehrsunfall auf der B28 - Motorradfahrer schwer verletzt

Dornstetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, darunter eine lebensgefährlich verletzte Person, ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 28 bei Dornstetten gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr gegen 15:10 Uhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer die Bundesstraße 28 von Horb in Richtung Freudenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Audi-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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