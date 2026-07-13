PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Dornstetten - Verkehrsunfall auf der B28 - Motorradfahrer schwer verletzt

Dornstetten (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, darunter eine lebensgefährlich verletzte Person, ist es am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 28 bei Dornstetten gekommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr gegen 15:10 Uhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer die Bundesstraße 28 von Horb in Richtung Freudenstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich hierbei lebensgefährlich. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Audi-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:28

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fälle von Trickdiebstählen - Die Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei in Pforzheim zwei Diebstähle von Goldketten gemeldet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach eine vierköpfige Personengruppe am Samstag gegen 14:30 Uhr im Bereich der Güterstraße eine Frau an und bat unter dem Vorwand, den Weg zu einem Krankenhaus ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:16

    POL-Pforzheim: Pforzheim - Autofahrer mit über 2 Promille und ohne Führerschein unterwegs

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mann unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen mit Pkw unterwegs Gegen 03:23 Uhr konnte ein 52-jähriger BMW-Fahrer in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 10:33

    POL-Pforzheim: (Calw) Ebhausen - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

    Ebhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Marktstraße in Ebhausen hat ein betrunkener Autofahrer seine Fahrt ohne Vorderrad fortgesetzt. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Mercedes-Fahrer am späten Sonntagnachmittag die Marktstraße in Ebhausen. Vermutlich infolge seiner Alkoholisierung kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren