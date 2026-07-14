PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einladung zu "Coffee with a cop"

Pforzheim (ots)

Zu Bürgergesprächen in entspannter Atmosphäre lädt das Polizeipräsidium Pforzheim am kommenden Freitag, den 17.07.2026, auf dem Pfälzer Platz in Pforzheim herzlich ein.

In der Zeit von 8 bis 12 Uhr haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, bei einer kostenlosen Tasse Kaffee ungezwungen mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Auf Ihren Besuch vor Ort, im Tiny House der Stadt Pforzheim, freuen sich die Polizeibeamten des Referats Prävention, des Polizeireviers Pforzheim-Nord und der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Ob konkrete Fragen zur Sicherheit im Viertel, Neugier auf den Polizeialltag, hilfreiche Präventionstipps oder einfach nur ein nettes Kennenlernen: Getreu dem Motto "Mit Sicherheit nah am Menschen" freut sich die Pforzheimer Polizei auf einen lockeren Austausch und viele interessante Begegnungen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:28

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zwei Fälle von Trickdiebstählen - Die Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Am vergangenen Wochenende wurden der Polizei in Pforzheim zwei Diebstähle von Goldketten gemeldet. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach eine vierköpfige Personengruppe am Samstag gegen 14:30 Uhr im Bereich der Güterstraße eine Frau an und bat unter dem Vorwand, den Weg zu einem Krankenhaus ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:16

    POL-Pforzheim: Pforzheim - Autofahrer mit über 2 Promille und ohne Führerschein unterwegs

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Mann unter der Beeinflussung von Alkohol und Drogen mit Pkw unterwegs Gegen 03:23 Uhr konnte ein 52-jähriger BMW-Fahrer in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren