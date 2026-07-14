Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einladung zu "Coffee with a cop"

Pforzheim (ots)

Zu Bürgergesprächen in entspannter Atmosphäre lädt das Polizeipräsidium Pforzheim am kommenden Freitag, den 17.07.2026, auf dem Pfälzer Platz in Pforzheim herzlich ein.

In der Zeit von 8 bis 12 Uhr haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, bei einer kostenlosen Tasse Kaffee ungezwungen mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. Auf Ihren Besuch vor Ort, im Tiny House der Stadt Pforzheim, freuen sich die Polizeibeamten des Referats Prävention, des Polizeireviers Pforzheim-Nord und der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit. Ob konkrete Fragen zur Sicherheit im Viertel, Neugier auf den Polizeialltag, hilfreiche Präventionstipps oder einfach nur ein nettes Kennenlernen: Getreu dem Motto "Mit Sicherheit nah am Menschen" freut sich die Pforzheimer Polizei auf einen lockeren Austausch und viele interessante Begegnungen.

Melanie Konrad, Pressestelle

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