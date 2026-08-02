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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.08.2026

Delmenhorst (ots)

26969 Butjadingen: Tödlicher Unfall

In den Abendstunden des 01.08.2026 ist es auf einem Feld in Butjadingen (Ortsteil Waddens) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Traktor, welcher mit einer ortsansässigen Familie besetzt ist, in einen angrenzenden wasserführenden Graben. Ein Nachbar wird auf den Unfall aufmerksam und trifft als Ersthelfer vor Ort ein. Die 39-jährige Frau wird unter dem Traktor im Wasser liegend eingeklemmt und verstirbt noch an der Unfallstelle. Der 35-jährige Mann und die gemeinsame 5-jährige Tochter können nach Hinzuziehen von Rettungskräften aus dem Traktor geborgen werden und werden unter Schock stehend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Welche Person den Ackerschlepper geführt hat, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

26935 Stadland: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Am Morgen des 01.08.2026 wird ein alkoholisierter Fahrzeugführer in seinem Pkw schlafend durch Beamte des Polizeikommissariats Nordenham kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,54 Promille. Da der Verdacht besteht, dass er bereits alkoholisiert zum Kontrollort gefahren ist, wird seitens der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe sowie die Führerscheinbeschlagnahme angeordnet. Gegen den 41-jährigen Fahrzeugführer aus Stadland wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

26954 Nordenham: Fahrt mit dem E-Scooter unter dem Einfluss von Cannabis

Am 01.08.2026 kontrollieren Beamten einen 34-jährigen Nordenhamer mit seinem E-Scooter in der Martin-Pauls-Straße, da für diesen kein gültiger Versicherungsschutz besteht. Im Zuge dessen wird festgestellt, dass er zudem unter dem Einfluss von Cannabis steht. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt ist ihm bis zum Abbau des Cannabis untersagt worden.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham

Tel.: 04731/2694-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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