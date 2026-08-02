Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 02.08.2026

Delmenhorst (ots)

Wardenburg - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort/Zeugen gesucht -

Am 01.08.2026 zwischen 10:15 und 11:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Oldenburger Straße in Wardenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Pkw Audi Kombi an der linken Seite im Bereich der hinteren Tür beschädigt wurde. Es entstand ca. 2000 Euro Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wardenburg unter Tel.: 04407-716350 in Verbindung zu setzen.

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