Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrerin kollidiert mit Wildschwein

Kaiserslautern (ots)

Eine Motorradfahrerin ist in der Nacht zu Donnerstag in der Pariser Straße mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Wildschwein erlag den Folgen der Kollision.

Den Ermittlungen zufolge, war die junge Frau mit ihrem Kraftrad auf dem Weg in Richtung Einsiedlerhof, als gegen 0.50 Uhr das Tier plötzlich die Fahrbahn querte. Die 20-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sie geriet ins Schleudern und stürzte von ihrem Zweirad.

Die Fahrerin erlitt Schürfwunden an Armen und Beinen und wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad der Frau entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. |cri

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