Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Nordenhamer Diakonie +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag, 31. Juli 2026, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 2. August 2026, 16:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, in die Räumlichkeiten des Diakonie-Tagesaufenthalts in der Hafenstraße in Nordenham einzudringen.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hafenstraße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

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