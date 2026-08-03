Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 +++ Gefälschtes Siegel festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 17:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Volkswagen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück im Bereich Emstek.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei der, auf dem hinteren Kennzeichen angebrachten, Plakette zur Hauptuntersuchung um eine Fälschung handelte.

Gegen den 58-jährigen Fahrer aus Weyhe wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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