Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrer ohne Führerschein und im abgemeldeten Pkw in Brake unterwegs +++ Ermittlungen eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 20:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Brake einen Audi auf der Bundesstraße 212 im Stadtgebiet von Brake.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige Fahrer aus Bremerhaven mit einem nicht zugelassenen Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Darüber hinaus machte der Mann gegenüber den Polizeibeamten zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten seine tatsächlichen Personalien zweifelsfrei festgestellt werden.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 27-Jährigen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen falscher Namensangabe ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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