Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad in Ganderkesee +++ Motorradfahrer leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 2. August 2026, gegen 14:30 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straße Zur Rampe und der Stedinger Straße in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 73-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Hyundai von der Straße Zur Rampe nach links auf die Stedinger Straße in Richtung Berne einzubiegen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen 19-jährigen Motorradfahrer, der die Stedinger Straße in Richtung Bookholzberg befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 19-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Hyundai als auch das Motorrad waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde zudem eine Straßenreinigung veranlasst.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 23.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Ganderkesee hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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