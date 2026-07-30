Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnhausbrand in Wardenburg +++ Eine Frau leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 11:35 Uhr, ist es im Wassermühlenweg in Wardenburg zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Eine 66-jährige Frau erlitt dabei eine Rauchgasintoxikation.

Eine 66-jährige Bekannte der Bewohner entdeckte den Brand in der Küche des Wohnhauses und verständigte umgehend die Feuerwehr. Beim Versuch, einen Hund aus dem Gebäude zu retten, zog sie sich eine Rauchgasintoxikation zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Hund konnte leider nicht mehr gerettet werden und verendete infolge der Rauchgasentwicklung.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wardenburg, Littel und Ahlhorn konnten den Brand zügig löschen und durch das professionelle Vorgehen ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Die Polizei Wildeshausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand kann ein technischer Defekt an einem Küchengerät nicht ausgeschlossen werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

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