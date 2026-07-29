Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw gerät in Berne in wasserführenden Graben +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 12:45 Uhr, kam es in der Schlüter Straße in Berne zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam eine 82-jährige Frau aus Jade mit ihrem Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit ihrem Pkw in einen wasserführenden Graben.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Schlüter Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

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