Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Auffahrunfall in Wildeshausen +++ 23-Jähriger leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Visbeker Straße in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Eine 39-jährige Frau aus Wildeshausen befuhr mit einem Mercedes die Visbeker Straße in Richtung Holzhausen. In Höhe der Straße "Lüerte" beabsichtigte sie, nach links abzubiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit.

Ein nachfolgender 23-jähriger Wildeshauser erkannte dies mit seinem Smart aus bislang ungeklärter Ursache zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Der 23-Jährige erlitt in Folge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.

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