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POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Dötlingen +++ Zeugen gesucht

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Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dötlingen haben am Mittwoch, 29. Juli 2026, gegen 06:50 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Es entstanden hohe Schäden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Zur Unfallzeit war ein 18-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Mercedes auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord fuhr er nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 51-Jährigen auf. Der junge Mann aus Hamburg hatte sehr viel Glück und erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Auch der Fahrer des Sattelzugs klagte über Schmerzen, er verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. Die Schäden am Sattelanhänger wurden auf etwa 5.000 Euro beziffert. Nach dem Unfall musste eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden, die bis circa 09:45 Uhr Bestand hatte. Es bildete sich ein Stau mit einer Länge von etwa vier Kilometern.

Zur Klärung der Unfallursache ist die Autobahnpolizei Ahlhorn auf die Aussagen von Zeugen angewiesen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 zu melden.

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