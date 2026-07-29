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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 21:25 Uhr, kam es im Reepmoorsweg in Wildeshausen zu einem Diebstahl aus einem Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohnhaus. Während der Tatausführung wurden sie von den Bewohnern bemerkt und verließen das Haus. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Volkswagen mit ausländischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Ob Diebesgut erlangt wurde und in welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Die Polizei Wildeshausen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder das beschriebene Fahrzeug im Bereich des Reepmoorswegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

 
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